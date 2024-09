Matthew Fuentes, el niño hondureño que juega con el hijo de Messi en el Inter de Miami

Matthew Fuentes es de una familia amante del fútbol y desde que tenía tres añitos sus papás (Josué Fuentes y Ana Paguada) lo inscribieron en la academia Hialeah City y fue ahí donde los visores de las Garzas Rosas vieron el talento de este zurdo.

“Hace tres o cuatro meses llegaron a la escuelita de fútbol del niño y no pasaba nada; entonces, yo le decía a mi esposo, eso debe ser mentira, ahí no llaman a nadie, y justo la semana pasada me hicieron una llamada para ver si podía llevar Matthew porque le iban a hacer otras pruebas, pero en el estadio del Inter Miami”, contó Ana Paguada, la madre del protagonista de esta historia.

Y siguió: “Me dijeron que lo iban a ver una semana para darle seguimiento, pero para la gloria de Dios, el jueves jugó y lo hizo muy bien. El Inter de Miami ganó 4-1 y fueron dos goles de Matthew y dos del hijo de Messi, Ciro. Ese día me le dieron el uniforme y al día siguiente me enviaron los papeles para firmar”.

Hay que destacar que en las pruebas que realizó el personal formativo de la franquicia de la MLS habían más de 400 niños y el único que logró llevarse los reflectores fue el infante de cinco años; anotó 11 goles ese día.

Ana Paguada y Josué Fuentes, originarios del Barrio Cabañas, de San Pedro Sula, son los padres del niño y se sienten muy orgullosos de lo que le está pasando a su primogénito, pues no solo juega con Ciro, junto a él también juegan los hijos de Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba.

Matthew fue perdiendo la pena mediante avanzaba la entrevista y al ser consultado sobre qué hablaba con sus nuevos compañeros respondió: “me dicen que soy muy bueno. Mis nuevos amigos son muy graciosos y me hacen bromas”.

Al mismo tiempo recordó el día que saludo a Messi y a su esposa, Antonela Roccuzzo. La inocencia del niño hace que no entienda que comparte cancha junto a ellos, de que ve o saluda a las figuras del primer equipo, él solo se divierte.

“Yo creo que él no entiendo aún la magnitud de las cosas porque él sólo me dice mamá tengo práctica o juego, él actual igual a cuando estaba en la otra academia”, cantó la mamá de Fuentes.

Matthew entrena una hora y media los martes, miércoles y jueves. La bendición de estar en un equipo de esta envergadura hace que los niños en formación no paguen absolutamente, más que con su talento.

El muchachito nació en Estados Unidos; sin embargo, ya tuvo la oportunidad de visitar tierras catrachas hace unos años y desde el paladar ha comenzado a enamorarse del país de sus papás porque es un amante de las baleadas y de los frijoles con mantequilla.