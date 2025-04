Mauricio Dubón y Astros de Houston comienzan con pie derecho la temporada 2025 en MLB

En el primer juego, Jake Meyers y Altuve fueron los protagonistas, quienes con su gran poder en la ofensiva, lograron poner adelante a su equipo desde los primeros innings, terminando con el marcador 3-1 a favor.

El segundo partido no fue positivo para Astros y finalizó 3-1 a favor de los Mets. Los de Houston no pudieron responder a la ofensiva y sumaron algunos cuantos errores en la defensiva. Cabe destacar que en estos dos juegos no tuvo participación Mauricio Dubón.

Ya en el tercer y último juego de la serie que quedo 2-1 a favor de los de Houston, entró en acción el pelotero hondureño. "Duby" salió como titular en la segunda base y tuvo dos oportunidades en la caja de bateo, de las cuales logró conseguir una base por bola y en la otra salió de out con un rodado a la tercera.