Luis Suárez le da triunfo a Inter Miami sin Messi ante el DC United

Con Suárez “habíamos hablado de que tuviera media hora y acabó definiendo el partido”, señaló el técnico del Inter, Gerardo Martino . “A mí me hace muy feliz porque cada vez lo veo sentirse mejor y su facilidad para hacer goles lo hace un actor fundamental para nosotros”.

Martino no quiso confirmar si el astro argentino estará recuperado para los amistosos que jugará la Albiceleste frente a El Salvador en Filadelfia y ante Costa Rica en Los Ángeles, los próximos 22 y 26 de marzo.

“De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema selección me parece que corresponde a hablar a la gente de la selección”, afirmó.

“La lesión hay que manejarla semana a semana”, avanzó Martino, que señaló que el objetivo del Inter es que pueda jugar los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente a Monterrey, que arrancan el 3 de abril.

Este sábado el ‘Tata’ dio descanso de inicio tanto a Suárez como al español Jordi Alba, titulares el miércoles en el triunfo ante Nashville en la Copa de Campeones.

El ‘Tata’ alineó a Campana en lugar del artillero uruguayo y dispuso de su centro del campo de gala formado por el español Sergio Busquets, el argentino Federico Redondo y el paraguayo Diego Gómez.

El trío no logró controlar el juego en una primera mitad con numerosas llegadas de peligro por ambos bandos.

El delantero belga Christian Benteke erró un primer mano a mano con el arquero Drake Callender en un anticipo del primer gol de los locales.

El polaco Mateusz Klich sirvió un pase entre líneas para Stroud, que realizó un control orientado y lanzó un trallazo a la escuadra contraria.

Campana, el atacante más activo de Miami, puso después a prueba con un cabezazo los reflejos del arquero Alex Bono. En la misma jugada, Redondo recuperó la pelota y habilitó al espigado punta ecuatoriano para que anotara por segunda jornada consecutiva.

El central argentino Nicolás Freire, uno de los últimos fichajes del Inter, abandonó el juego por lesión a la media hora.

Al borde del descanso, el Inter tuvo su mejor ocasión con un disparo del finlandés Robert Taylor al palo tras una gran pase desde su campo de Busquets.

En el minuto 62, la nutrida afición del Inter presente en el Audi Field se puso en pie para el ingreso en el césped de Suárez.

Sólo diez minutos después llegó la acción clave del partido: una ocasión del DC United que salvó Tomás Avilés en el área pequeña y que después se convirtió en un fulminante contragolpe en el que Campana dio el pase de la muerte a Suárez.

El exdelantero del Barcelona aseguró la victoria en otro contraataque en el que superó por arriba al arquero del DC United con un sutil toque de zurda.