Las confesiones de Boniek García: los próximos hondureños en la MLS, David Ruiz y la Selección de Honduras

Previo a la gran final del US Open Cup entre Houston Dynamo-Inter Miami, Boniek García dio sus valoraciones de ese juego y detalló que los “Naranjas” están en gran nivel para ganar el cotejo.

¿Qué Houston Dynamo se va a ver en la final de la US Open Cup?

Muy buena, me parece que es un jugador con mucha dinámica. El impulso que le ha dado Messi al equipo ha hecho crecer a cada jugador en cada posición. En el caso de David Ruiz es un jugador bastante dinámico, que está haciendo muy bien las cosas, ya sea de titular o de cambio siempre le da impulso al equipo.

Enfocarse en jugar y tratar de no dejarle espacios. Una vez que él controla, ponerle uno o dos jugadores para no darle espacio de que pueda driblar y que no dé pases que es lo que hace.

Recientemente en esta semana empecé a entrenar con la Academia del Dynamo. Ahora estoy con la Sub-17 y estamos empezando de a poco.

¿Va a ser entrenador de fútbol?

Estamos en eso.

Su idea a futuro es ser técnico, ¿tiene pensado volver a Honduras?

De momento mi enfoque es aquí, el Houston Dynamo me abrió las puertas nuevamente. La semana pasada empecé con la Sub-17 y me están empezando a ayudar, a que me forme y en un futuro estar arriba.

¿Por qué Honduras perdió mercado en la MLS?

No sé qué ha pasado, no sé si es por los contratistas, la gente de la MLS no se ha volcado a Honduras, porque Joseph Rosales y Kervin Arriaga acaban de llegar al Minnesota. Son jugadores que están destacando y esperemos que el próximo año sigan llegando jugadores aquí, porque es una liga que es abierta para los hondureños y ahora se puede dar el brinco de la MLS a Europa, que es el sueño de todo jugador.

¿Qué jugadores ves en Honduras que podrían llegar a la MLS?

Creo que muchos, considerando por el proceso que tuve en Olimpia. Un Jorge Álvarez. Edwin Rodríguez que está volviendo a su nivel. José Mario Pinto que está fluyendo con su fútbol, que le está llegando el gol y tiene buenas cualidades, son jugadores destacables. También a José García en la zona central.

¿Qué opinas del regreso de Reinaldo Rueda a la Bicolor?

Creo que Reinaldo Rueda le abrirá la mente a muchos jugadores hondureños y esperemos que el futbolista catracho palpe la idea lo más pronto posible. Es un DT que te habla y hace captar la idea rápidamente para que se pueda jugar al fútbol.

¿Tenemos generación para este proceso?

Yo sigo creyendo que tenemos una buena Selección de Honduras. Los futbolistas que van saliendo día a día, hay que darle esa constancia para que se puedan desenvolver. Ahora con Reinaldo Rueda tendrán la oportunidad de darse a conocer y de tener oportunidad en el extranjero.