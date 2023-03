Kevin Álvarez se destapa: ¿Soñó jugar en Motagua? ¿por qué Alberth Elis lo molesta?

No tengo que mostrarla nada a nadie, me debo a Motagua y me encuentro con la responsabilidad de ganar todos los partidos.

Ya estos recuperados, me encuentro realizando trabajos de fuerte y será el profesor si decide de jugar o no.

No, pero es como si me preguntaran ahorita si me pondría la camisa de otro equipo, diría que no. Ahora porto la camisa de Motagua y me debo a ella.

Sé que te llevas bien con Alberth Elis ¿te molesta ahora que juegas en Motagua?

Sí, ahí siempre me tira. Me dice ¿qué pasa con esto? y yo le digo que estamos iguales (risas) porque el equipo donde juega él no pasa un buen momento. Con él siempre nos ha unido una bonita amistad.

¿La familia no se encuentra dividida por los colores de los equipos?

No, mi familia mi apoya full en el equipo donde está. Entonces por ahi no tengo ningun problema.

A su hijo le ha comprado camisa blanca, azul y aurinegra ¿por cuál se irá a decidir?(Risas) Ahí decidirá él, ahorita está pequeño. Lo que puede decir es que está lleno con Mbappé, le va al PSG.

¿El triunfo contra UPN puede ser la bisagra para que resurja Motagua?

Confiamos y tenemos la esperanza en Dios que así sea. El club se lo merece, tiene un excelente plantel que está comprometido.