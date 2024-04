Kaká rompe el silencio sobre su divorcio: “Hice todo para que no ocurriera”

ESTADOS UNIDOS.- El exjugador brasileño Ricardo Izecson dos Santos Leite, mejor conocido en el mundo del futbol como “Kaká”, decidió romper el silencio sobre su divorcio, el cual ocurrió en el año 2015, pero que nuevamente tomó auge en los medios de comunicación de todo el mundo.

Fue a través de una entrevista en medios internacionales que el astro del balón compartió que su exesposa fue la que decidió que ya no quería estar en matrimonio.

“En 2015 yo estaba casado, y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería más estar casada. Me dijo: No estoy feliz”, relató el exjugador.

A su vez, agregó que a pesar de sus esfuerzos para salvar la relación, Caroline Celico decidió concretar el divorcio. “Hice todo para que el divorcio no ocurriera”, agregó.

“Sus palabras fueron: Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada”, continuó contando Kaká.