Juicio de Dani Alves: Joana Sanz da sus declaraciones: “Vuelve a casa muy borracho”

Joana Sanz, quien confiesa que aún no se ha divorciado “oficialmente” de Alves explicó que aquella madrugada del 31 de diciembre de 2022 su marido regresó a la casa que tienen en Barcelona volvió a casa “ muy borracho y oliendo a alcohol”, tras una larga jornada con amigos.

En su última conversación previo a llegar a su casa en esa noche fue a las 23:00 horas( 11:00p.m.), donde Sanz mencionó que,“En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo. El último WhatsApp fue como a las once de la noche”.

“Cuando entró en la habitación, se chocó con varios muebles y se desplomó en la cama”, explicó la modelo española, agregando que, “no valía la pena hablar con él tal y como venía, por lo que era mejor dejarlo para el día siguiente”