Juan Flores luego de salir de Olimpia; "No me dejo mangonear, me quisieron imponer jugadores"

Tegucigalpa, Honduras.- A finales del mes de junio, Olimpia dio la sorpresa al anunciar las salidas de los entrenadores Juan Flores y Roger Rojas, quienes recibieron la notificación que no seguían al frente del equipo de reservas tras el torneo Clausura 2025.

La junta directiva del Rey de Copas se puso manos a la obra y ya tiene listo los recambios en la dirección técnica. Diario El Heraldo conoció que el entrenador hondureño Juan Carlos Espinoza se convirtió en el nuevo director técnico de las reservas. Junto a él estará Joel Canaca.

El equipo 'melenudo' que lidera la mayor cantidad de títulos (10) en esta categoría, pero que en los últimos años ha perdido el reinado ante el protagonismo de otros clubes.

Sin embargo, antes del anuncio de Juan Carlos Espinoza, Juan Flores charló con Diario El Heraldo y arremetió con todo contra el conjunto merengue. Además, reveló el motivo de su salida y disparó contra un directivo melenudo, a quien lo señala de su adiós junto con Roger Rojas.

¿Qué pasó en Olimpia?

No estoy contento, ni tampoco estoy molesto. Son situaciones que se dan a veces, pero uno no entiende las salidas del trabajo que estábamos haciendo. De repente fuimos separados, ahí no importó la trayectoria, el respeto, la historia a varios jugadores que le han dado todo a Olimpia, que le han generado ingresos, no importó nada. El dirigente en Honduras así es, no respeta a los entrenadores. Yo he visto a un directivo hacer berrinches ante los entrenadores, humillándolos, eso no es correcto.

¿Lo veía venir?

Yo jamás me imaginé que iba a pasar algo. De hecho nosotros estábamos planificando todo lo que íbamos a hacer en este torneo. De repente pusieron a Carlos Will Mejía que diera la noticia. Uno por uno nos fueron despachando y está bien. Los entrenadores a veces estamos, a veces no. Pero con los entrenadores debe haber más respeto. El hondureño con el hondureño se tratan muy mal, los dirigentes menosprecian al entrenador hondureño. Entonces quiere decir que el hondureño está relegado. Estuvo muy feo, nosotros no lo esperamos.

¿Qué le notificaron en ese momento?

A mí me habló Carlos Will, me dijo que el proyecto no iba a seguir que hasta ahí llegaba, que si había una oferta que la tomara. Yo le dije: "Muchas gracias, que de eso me encargaba yo, que no era necesario que mande a buscar otro trabajo". Yo hice mi trabajo, se promovieron algunos jugadores. No porque fuimos campeones estuvimos todo el torneo en el primer lugar. Yo creo que hicimos un trabajo interesante, siempre hay alguien que le echa tierra a los entrenadores, aquí en Honduras abundan ese tipo de gente.

Usted siempre esperó esa oportunidad

Por supuesto, cuando uno llega a su casa está en confianza. Yo sentía que había algo malo, que habían unas influencias negativas, que siempre ellos manejan todo, le echan tierra a los demás, no me dejo mangonear de nadie, me quisieron imponer jugadores, yo no lo voy a permitir, que se queden con su proyecto. Y mi carrera va a seguir, aquí o afuera.

¿Pensó que vendrían algo ante imposición de jugadores?

Yo sabía, por eso no me molesté, ya sabía que iba a venir. Hay gente influyente en Ligas Menores y Reservas, nosotros no le permitimos nada, estaba molesto algo iba a hacer. Yo le decía a RoRo (Roger Rojas) que algo va a pasar, fue algo que yo temía. Nosotros vamos a seguir, seguramente en algún lado nos van a abrir las puertas. Tampoco va a venir alguien que nunca ha jugado fútbol a querer manchar nuestra carrera. Estamos tranquilos, hicimos un buen trabajo en Olimpia.

Se ganó un título y en la última etapa se cayó el equipo

Sí, a mí no me gusta poner excusas, pero en la última etapa del segundo torneo hubo un microciclo, nos hicieron falta seis jugadores en semifinales, no dijimos nada porque los jugadores de reservas están listos para jugar. En todo el torneo atrás y el segundo, cuando nosotros ganábamos decían: "No es importante ganar, para qué ganar". Cuando perdimos los dos de semifinales nos dijeron: "¿Qué pasó?". Sabemos quién es el maneja todo eso, pero si la directiva le hace caso, está bien.

Es difícil sacar los proyectos cuando apenas existe un traspié

Voy a decir algo, por ejemplo: hay equipos en la Liga Nacional y no apoyan las Ligas Menores y cobran, no sé qué negocio hay ahí, ustedes deberían de investigar. Pero acá en Tegucigalpa hay un equipo que le cobra a los chavos, no voy a decir qué equipo, seguro lo van a saber. Llegaban muchachos a pedir oportunidad, nosotros le decíamos: "tienen que ir a la categoría en la FBO". Nos decían: "No profe, no podemos, ahí tenemos que pagar". Eso decían ellos, hay que averiguar eso. Los muchachos se iban de ahí con la cabeza agachada, no sé qué está pasando.

¿Sintió que no hubo respeto hacia usted y Roger Rojas?

Aquí nadie respeta a nadie, el hondureño siempre ve de menos al hondureño. Los hondureños queremos estar siempre abajo. Nosotros en Olimpia tenemos una historia, una trayectoria. Yo me preparé como entrenador, he ayudado. Hay una generación de jugadores de Olimpia y de Lobos UPNFM, jugadores que han salido de las manos nuestras, algo tenemos que saber. El hondureño siempre minimiza al otro. Nosotros salimos con la frente en alto. Pregunten en Olimpia, esa persona no la quiere nadie, quiso imponer cosas.

¿Qué pasó con el profesor Espinel?

Yo le agradezco al profesor Espinel, fue un tipo que habló con nosotros, el tipo es correcto para hablar, lo quisieron poner ahí, pero no. Ahora, el técnico que llega yo sé que le va a pasar lo mismo, esa persona está ahí.

¿El mal está dentro?

No sé, él está ahí. Yo prefiero que me corten a dejarme mangonear. En el 2004, la persona me hizo lo misma. Yo sé de la capacidad que tengo, vendrán nuevas oportunidades.