José Valladares explica inusual alineación y habla de la crisis del Real España tras caer en el clásico

¿Cómo podría explicar el momento gris por el que pasa Real España?

El equipo juega para ganar, hace el intento y busca el gol, desafortunadamente no se nos da. Error que cometemos, error que aprovecha el rival. Fue un partido muy bien planteado desde el primer tiempo, en el segundo el Olimpia no generó el fútbol que suele hacer para llegar a la línea de fondo. Nos hicieron un tiro al arco, y fue desvío, que terminó en gol. Con las condiciones que mostramos, un poco más de fortuna e idea en línea de fondo, tenemos para hacer mucho daño. Aún con la cantera que jugamos, los cipotes que se mostraron no les temblaron las piernas. No estamos haciendo un mal trabajo, no nos achicamos.

¿Jhow Benavídez de delantero centro? ¿qué intentaba hacer con la alineación?