José García se destapa: “Menjívar me ayudó para volver a tener acercamiento con Troglio”

4

Tres victorias seguidas e inicia la segunda vuelta. “Gracias a Dios maravilloso, poco a poco nos venimos levantando de las cosas que habíamos pasado anímicamente y eso nos ayudará para pelear el primer y segundo lugar”.

5

Calificación propia hasta los momentos. “Para eso trabajo, para rendir al máximo. Gracias a Dios me he sentido bien”.

6

Reducción cargas y no se relaja. “Yo voy a trabajar como vengo haciendo, si el profe piensa en reducir pues tendrán la oportunidad otros compañero, sabemos de la calidad que hay”.

7

Acertaste con quedarte en el club. “Si me hubiese ido solo Dios sabe lo que me habría sucedido, la verdad que gracias a Dios me aconsejaron bien, hablé con Menjívar y fue una de las personas que me ayudó para volver a tener acercamiento con Pedro, está reflejado”.

8

Análisis de los defensores centrales. “Yo lo veo con normalidad, creo que los muchachos que están en la Selección lo están realizando de la mejor manera y estar en la Selección no es fácil, felicitarlos a ellos porque lo están haciendo bien”.

9

Aquí se separan los clubes grandes de los pequeños. “Lo hemos demostrado desde el partido contra UPN que estamos mejor, estamos en lo más importante y debemos de dar el máximo para lograr los objetivos por el primer lugar”.