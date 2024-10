Así se jugará la jornada 3 de Champions League: Hora y dónde ver los partidos

Destacan los encuentros entre el Real Madrid vs. Borussia Dortmund , reedición de la Final de la edición pasada. Los alemanes llegan en el primer lugar de la tabla, mientras que los españoles están en el puesto 17 con tres puntos.

Igual sobresalen los duelos de Barcelona vs. Bayern Múnich, PSG vs. PSV y Leipzig vs. Liverpool.

El partido entre blaugranas y bávaros es el más llamativo por la paternidad que han tenido los alemanes. El Barcelona no le gana al Bayern hace más de nueve años, su último triunfo fue el 6 de mayo del 2015.

El nuevo formato de competencia de la Champions League 2024-25 tiene a 36 equipos sin grupos, sino en una tabla general para lograr el pase a los Octavos de Final con ocho partidos con diferentes rivales.

Es por eso que te presentamos los partidos de esta jornada 3 que empieza el martes y finaliza el miércoles. Asimismo, la tabla de posiciones.