Jerry Bengtson manda mensaje a Costa Rica ¿Qué le dijo Reinaldo Rueda?

Sí, yo siempre he estado trabajando, el profesor dijo que la puerta estaba abierta para todos, tienen que estar trabajando en los equipos, me tocó la oportunidad de estar, ahora hay que trabajar en cada entrenamiento y primero Dios estar en la lista final.

¿Estás en tu momento para estar con la Selección Nacional?

El profesor desde que llegó al país, él me llamó y me dijo que si quería estar en la Selección, yo le dije que sí, que estaba a las órdenes de él, pero tengo que levantar mi nivel, en la Liga no han salido las cosas he querido que pudieran salir, poco a poco hay que levantar el nivel, porque aquí en la Selección todos tenemos que buscar el objetivo.

¿Era el momento para ver a Jerry Bengtson en la Selección?

Claro, hace mucho tiempo no estaba acá, era el momento para estarlo después de la Copa Oro, ahora se me da la oportunidad y más si es un partido importante ante la Selección de Costa Rica, creo que todo jugador quiere jugar ese tipo de partidos, todavía tenemos unos días para eso, vamos a prepararnos para ponernos en óptimas condiciones.