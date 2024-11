Javier Aguirre confirma jugadores titulares de México y lo que le pide a la afición de Honduras

1 San Pedro Sula, Honduras.- Javier Aguirre, técnico de la selección de México dio conferencia previo al choque ante Honduras por los cuartos de la Liga de Naciones de la Concacaf. 2 Ha tocado varios temas, uno de esos fue que adelantó jugadores titulares ante Honduras, además, del favor que pidió a un hondureño en plena concentración.

3 ¿Honduras es escenario complicado, ¿a qué se refiere? 4 Complicado me refiero a que juegas de visitante, que no tienes el apoyo del público, no eres especialmente favorito, no complicado por el campo o por cosas extraordinarios. Por historia aquí han sido partidos duros, ellos no han superado en la estadística, estos juegos tienen dos premios: Final Four y Copa Oro. Es un escenario que me gusta para ir conociendo a los seleccionados. 5 ¿Cómo piensa suplir las ausencias del “Piojo” Alvarado y Johan Vásquez? 6 Con la ausencia de Johan tengo varias alternativas. Con respecto al “Piojo” Alvarado, tengo a Quiñones que vuelve a nosotros, tenemos al Chino Huerta, a Alexis. Orbelín Pineda juega por fuera, se me escapa alguien, pero sí tenemos. Al ser Selección Nacional tenemos la baraja más alta.

7 ¿Por la calidad de plantel, está obligado a ganar? 8 Obligado siempre está uno a hacer lo mejor posible dentro del terreno de juego. La obligación ser responsable, respetuoso, de ser Selección Nacional, de que la gente que ve por televisión y de los que vienen se vayan orgullosos de la Selección Mexicana. A eso estamos obligados. de hacer nuestro mejor esfuerzo. El rival depende de muchos factores, por supuesto. 9 ¿Tiene definido el 11 titular? 10 Ya tengo definido el 11, pero quisiera quitar el calificativo de hostil. Desde que aterrizó el avión nos han tratado fantástico, desde que tomamos tierra, la gente nos trató muy bien, los empleados del hotel nos han tratado fantástico, el ambiente hostil no me lo parece, somos visitantes, es verdad, ellos apoyarán a su equipo, hasta ahí, somos 11 contra 11 con un árbitro que aplicará el reglamento de acuerdo a su criterio. A partir de ahí yo no veo más allá, insisto, no salí a la calle, mandé a un cuate a la farmacia, porque no tenía lana, no tenía lempiras, me salió sin ninguna bronca, no veo esa hostilidad. 11 Le tocó estar en la etapa de “guerra” en Centroamérica, contaban el tiempo para salir, ¿considera que es sano pensar en ese término? 12 Les digo que es un partido importante, que es un partido de 180 minutos, que hay que estar concentrado, son 11 contra 11, no veo que debamos irnos con este término antideportivo. Quería mencionarles, les invito a que lean una entrevista de Harry Kane, Inglaterra le ganó 3-0 a Grecia con nueve bajas, Harry Kane dice que hay que sentir la camiseta. Yo le digo a los jugadores: “Hay que tener esas ganas de estar aquí, en cualquier escenario, debemos sentirnos orgullosos, no es un castigo venir aquí”. 13 Más allá de la guerra, de bla bla bla. Este hombre (Luis Chávez) viene desde la casa del diablo, viene a jugar, con mucho orgullo, no es fácil, ir, llegar allá, esas cosas hay que valorarlas. Hay que inculcarles a estos hombres, que deben sentirse orgullosos de estar con la Selección.

14 Los jugadores de México aún sienten esa esa sed de revancha del 2023, habrá hostilidad 15 Sabe lo que es hostilidad, ¿verdad? Me parece normal que una afición local pueda abuchear, usted si juega para al América y va a Mazatlán seguramente te silbarán, si estás en las Chivas y vas a Toluca es lo mismo. Pienso que eso es el deporte, desde que son chavos están acostumbrados a eso. La afición hondureña querrán ganar, están en su país, yo haría lo mismo, pero dentro del reglamento cuando no había VAR o era difícil arbitrar ya terminaron, es lo que menos me preocupa del arbitraje de que pueda o no equivocarse, yo estoy tranquilo, claro que salvo el himno, supongo lo respetarán, pero estamos preparado para ello. 16 Hace un año les pesó el ambiente en Tegucigalpa, eso terminó marcando el proceso de Jaime Lozano, ¿están preparados psicológicamente? 17 Esta selección está completa, tiene psicólogo, nutriólogo, todo tipo de gente a nuestro servicio para que estos buenos hombres desarrollen su fútbol. Vimos escena de ese partido, vimos el del Azteca, las cosas pasaron, estamos en una nueva etapa, estamos con mucha ilusión.