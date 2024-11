Hugo Sánchez tras declaraciones de Costly: “no presté atención porque no me interesa”

Por lo que Hugo Sánchez respondió pese a que dijo que no le prestó atención a las declaraciones de Carlo Costly al programa en el cual estaba trabajando.

“En el Azteca el año pasado el árbitro nos pasó factura; quería que empatara México , sabiendo que llena estadios en Estados Unidos y todo se le acababa si no pasaba a la final. Que pongan un árbitro al que no le pese la mano”, expresó el delantero de 42 años a ESPN.

“Las declaraciones de Costly la verdad no presté atención porque no me interesa, sé lo que se trata, es calentar el partido”, comenzó diciendo el exjugador del Real Madrid

Y siguió. “¿con qué finalidad son las declaraciones de él? te digo la verdad, no escuché, ni me interesó escuchar”.