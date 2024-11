EN VIVO Honduras vs México Nations League 2024: noticias y resultados

Bajo la lluvia, la H inicia entrenamiento previo al México vs Honduras (Actualizado el 14 de noviembre a las 05:35 p.m.)

Qué dice la prensa mexicana sobre resultados del México vs Honduras (Actualizado el 14 de noviembre a las 04:49 p.m.)

“En San Pedro Sula no es tanto y sí hay pronóstico de lluvia para el viernes, pero los montos que se están manejando es entre 10 a 20 milímetros que no deberían representar riesgo para el Valle de Sula”, indicó a EL HERALDO el pronosticador de Cenaos, Víctor Ortega.

En el caso de Cortés departamento donde está situado el Estadio Morazán, se encuentra en alerta amarilla. No obstante, no afectarían de manera grave las lluvias en la ciudad de San Pedro Sula, de acuerdo a los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Anuncio de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) sobre los itinerarios (Actualizado el 14 de noviembre a las 11:49 a.m.)

11

La prensa mexicana se tomó la ‘ciudad de los zorzales’. En las horas donde se prepara el partido entre Honduras y México por la Nations League, medios de los más importantes del país azteca han llegado a tierras sampedranas.

12

Cadenas como ESPN, Fox Sports, TUDN, TV Azteca o algunos medios escritos como Récord, ya están en Honduras para llevarle a toda la afición mexicana los detalles del duelo.

13

Afuera del estadio Morazán de San Pedro Sula, Diario El Heraldo habló con los reporteros de TV Azteca, David Medrano y con Carlos Guerrero, a quien lo conocen como ‘Warrior’.

14

“Será un partido rocoso, difícil, no será un partido de brillo ni de muchos goles, no sé si patadas, pero muy cortado, no será un partido sencillo para México; firmo el 1-1, el empate. Un 2-0 para Honduras sería un fantástico resultado para ustedes”, confió Guerrero.

15

“Seguramente México buscará ir por el partido, no creo que Honduras le permita jugar mucho al equipo mexicano, por las circunstancias que visualizo. México va a querer tener la pelota, no creo que la pueda tener por completo, será un juego ríspido de poca claridad y creo que el empate no será un mal resultado para la selección mexicana”, reiteró.