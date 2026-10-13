Hansi Flick: "Contentos por el momento, pero no hemos ganado nada"

Estambul, Turquía.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este martes, tras golear al Galatasaray en la Liga de Campeones (1-4), que sus jugadores están "orgullosos y contentos" por el buen arranque de temporada, aunque recordó que "los títulos se ganan en junio". "El fútbol puede cambiar muy rápido, pero estamos orgullosos y contentos por el momento que estamos pasando. Al final nuestra ambición es ganar títulos. Ahora no hemos ganado nada, los títulos se ganan en junio", recordó desde la sala de prensa del Ali Sami Yen.

Su equipo sumó en Estambul el pleno de diez victorias -dos en la Liga de Campeones y ocho en LaLiga EA Sports-, en un encuentro en el que remontó el gol inicial del conjunto turco gracias a los tantos de Joao Cancelo, antes del descanso, y Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi, en el segundo tiempo. Pese al 1-1 al que se llegó al descanso, Flick elogió la actuación de su equipo en los primeros 45 minutos, si bien admitió que a sus jugadores les faltó ser algo más precisos con el balón.