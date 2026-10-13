  1. Inicio
  2. · Deportes

Galatasaray vs Barcelona EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de Champions ONLINE

El FC Barcelona de Hansi Flick juega su segundo compromiso de esta temporada en Champions League y es visitando al Galatasaray

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 12:03
Galatasaray vs Barcelona EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de Champions ONLINE

Barcelona ya comienza a sentir la presión en Nef Stadium.

Estambul, Turquía.- El Barcelona se enfrentaante el Galatasaray, en el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones, con las novedades en la alineación del central Pau Cubarsí, el lateral Joao Cancelo, el centrocampista Pedro González 'Pedri' y el mediapunta Fermín López.

Resultado EN VIVO:

Relato EN VIVO:

Alineaciones:

Los cuatro futbolistas, suplentes ante el Getafe, entran en el lugar de los defensas Jules Kounde y Xavi Espart, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y el delantero centro Gabriel Jesus.

Con la inclusión de Fermín en el lugar de Gabriel Jesus, el Barça jugará con un 'falso' delantero centro, una posición que previsiblemente ocupará Dani Olmo.

El Barça visita el estadio Ali Sami Yen de Estambul con Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Gordon; Dani Olmo.

El Galatasaray jugará con la siguiente alineación: Çakir; Yilmaz, Davinson Sánchez, Jakobs, Elmali; Lemina, Torreira; Akgün, Batrakov, Leao; y Osimhen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias