Guatemalteco Gerson Toc se impone a Colin Patterson y gana la Vuelta a Honduras 2023

El segundo lugar lo ocupó el estadounidense Colin Patterson del Voler Factory Racing (10:57:16), mientras que el tercero fue para Luis López de Bikemart-Ceresa (10:57:50).

El oriundo de Siguatepeque fue monarca en la edición de 2022 y no pudo repetir el título ante el poderío de un Toc que llegó decidido a ganar el título.”Sin mis compañeros esto no hubiera sido posible, me apoyaron de una bonita manera. Era un sueño que traía en mente, la quería pelear.

El gringo es un muy buen rival, estuvo muy cerca y eso hizo que estuviera muy peleada la Vuelta”, reveló el nuevo monarca. La competencia se llevó a cabo de miércoles a domingo en diferentes circuitos, que incluyó recorridos por lugares como Comayagua, Caridad, Lago de Yojoa, San Antonio, Canal Seco y Tegucigalpa.