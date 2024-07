Grupo OPSA te invita a participar en la quiniela de la fase final de la Euro 2024

3) Todos los resultados se tomarán hasta 10 minutos antes de las 10:00 a.m del viernes 5 de julio 2024. Pasado este tiempo no se tomará en cuenta ningún resultado.

1) El ganador será anunciado en las plataformas sociales de Diez, El Heraldo y La Prensa

2) El ganador deberá presentarse a las oficinas de La Prensa en San Pedro Sula o El Heraldo en Tegucigalpa para hacerles entrega de su premio.

3) En caso de que: el ganador no reclame su premio en un plazo (15) días hábiles; así como si cualquiera de las reglas de este concurso no se cumple; o si el ganador ya no quiere o no puede disfrutar del premio, ese ganador quedará automáticamente descartado.

4) Si al ganador no se le pueda contactar por haber ingresado información equivocada según los requisitos aquí mencionados o no retira su premio en el plazo indicado, será descalificado y se le entregará al segundo calificado. En tal caso, el premio acumulará para la siguiente quiniela deportiva