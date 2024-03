Gerardo Ramos: “Hay jugadores que te juegan grandes partidos hoy y tres días después no”

Texas, Estados Unidos.- “Cualquier punto de visto no es válido cuando no se gana. Cuando se gana todo mundo te abraza y cuando se pierde todo mundo te apuñala y desde todos los ambientes”, fueron las primeras palabras de Gerardo Ramos, gerente de Fenafuth tras el duro golpe de Honduras a manos de Costa Rica que nos dejó fuera de la Copa América .

“Teníamos el deseo, se trabajó duro para poder lograr la clasificación, lo que pasa que invertir y trabajar en la parte administrativa que es lo que me corresponde a mí, eso no te asegura que vayas a ganar. En los deportes es así, en el mundo así es. Lastimosamente nos ilusionamos con llegar a la Copa América porque es un torneo súper importante, para el bien del fútbol de Honduras y para la Selección Nacional era muy bueno estar ahí”, expresó el federativo.

“En el deporte en general tener que entrenar para competir, obviamente, cuando te fogueas contra los más fuertes competís mejor. Era importante tener la competencia de ese nivel, pero estamos trabajando para encontrar dos partidos amistosos en junio con selecciones que se estén preparando para la Copa América, pero aún no hay nada confirmado”, apostilló Ramos.

¿Un Colombia o Uruguay tal vez?, se le preguntó. “Estamos trabajando aún en eso, pero serían en Estados Unidos, no hay lugar para que sean en Honduras. Se vienen dos partidos eliminatorios, uno dice faltan dos meses, pero en lo que menos acuerdas ya estás sobre los juegos”.

Honduras tuvo un equipo en su mayoría del ruedo local, y tras haber caído de manera dolorosa el pasado sábado y para un enorme sector de la afición quedó retratado que el nivel de la Liga Nacional no está para competir.

“Hay jugadores que te juegan grandes partidos hoy y tres días después no te dan el mismo rendimiento, algo que debe evaluar el cuerpo técnico, yo no me encargo de la parte técnica, pero sí veo cosas de fútbol. Lo que sí debemos hacer es tratar de tener un equipo base porque hicimos un partido espectacular en Tegucigalpa, se defendió bien en México y ahorita no fuimos ni la sombra de lo que fuimos en esos partidos”, detalló.

Gerardo complementó: “Los que salen son los que tienen un poco más de calidad, un poco más de talento, recordemos que en una selección no se hacen jugadores, se seleccionan. A nivel local se concentran los mejores y se complementa con los que están afuera que son los que tienen mejor nivel”.

Para el miembro de la Fenafuth este es un bache al camino principal que es clasificar al Mundial del 2026. “Este es un duro golpe en el camino a la Copa del Mundo, pero estos caminos no son pavimentados, son de tierra, con muchos baches, para llegar al Mundial es así. Fue un golpe duro”.

¿Es un fracaso?, “Es que nos gusta decir ‘este es el culpable’, hay un empecinamiento en querer señalar quién es el que fracasó. Yo no considero la eliminación como un fracaso, lo considero como un duro golpe en las aspiraciones del desarrollo del país. Lo que sí pienso es que siempre quieren tildar de corruptos, personas o medios de comunicación para llenar espacios, páginas o horas de trabajo sin saber el trabajo y todo lo que hay de por medio”.

“Tenemos un excelente cuerpo técnico que está trabajando con las herramientas que trabajan las mejores selecciones del mundo, ahora solo nos falta conformar un buen equipo y que los jugadores se la crean que son buenos jugadores también”, dijo el directivo.

Para Ramos ya no es tan estrepitoso recibir tantas criticas por parte de la afición y medios deportivos. “Ya no hace tanto eco porque tengo claro que cuando todo sale bien es obligación que todo salga bien y si sale mal es culpa de nosotros. No se me olvida cuando clasificamos al mundial de 2014 cuando caímos me llegaban mensajes diciéndome de todo y cuando clasificamos al Mundial solo me llegaron tres mensajes felicitándome, ya sabemos que esto así es”.