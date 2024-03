El Xavi de Honduras recibió espectacular invitación por La Masia del Barça

El primer día que nosotros llegamos el campamento era de lunes a viernes, el primer lunes a Xavi lo meten con la U-10 (él tenía 9 años), pero el martes el entrenador se acerca y me dice “¿Hay algún problemas si movemos a Xavi a la U-11?” a lo que yo le dije que no, ningún problema. Ya el martes lo mueven a la U-11 y ese mismo día en la tarde me dice que tienen que mover a Xavi a la U-12 y yo jugué fútbol y entiendo todo eso, le dije que por mi estaba bien, eso me motiva, a lo que él me respondió “El nivel de Xavi es muy alto”. Cuando entra a la U-12 él fue uno de los mejores con solo 9 años. El sábado de la ceremonia del campamento se acerca el presidente de la Academia que es Fran Puyol, primo de Carles Puyol y me dice “No te vayas que tenemos que hablar”.

Cuando termina toda la ceremonia él se acerca a nosotros y nos dice “Nosotros tenemos un torneo aquí en Chicago que son 10 meses y queremos a Xavi”. Fran aún no sabía que nosotros somos de tres horas y media de Chicago, entonces yo le dije que si, que estaríamos contentos de que Xavi pudiera estar en la Academia de Barcelona en Chicago, entonces le pregunté cuáles eran los requisitos, el precio y todo eso. Entonces me dijo “De los 200 niños, nosotros escogimos 20 y de los 20 están niños de diferentes edades y a Xavi nosotros le queremos en la U-12”. Entonces le dije yo a Fran que perfecto, que solo me diera la información de qué era lo que ocupaba Xavi, el precio de la inscripción y todo y él me dijo que me enviaría un correo con toda la información.

A los cinco días nosotros teníamos que irnos a Honduras porque tenía que hacer unas cosas con mi familia, estando en Honduras me llama Fran y me preguntó sobre qué había pensado y yo honestamente con lo del viaje a Honduras se me había olvidado llenar la información del torneo, entonces le dije que me disculpara y le expliqué la situación. Entonces en la llamada le dije que habláramos y le dije que nosotros no eramos de Chicago, sino de Iowa que está a tres horas y media de donde entrena el Barça y se sorprendió. La inscripción para entrar a la Academia era de 3,500 dólares, entonces yo le dije que para nosotros sería bastante gasto por el viaje de 7 horas que son más de 120 dólares diarios y el Barça entrenaba los martes, miércoles y jueves. Entonces, le pregunté si había alguna posibilidad de que le dieran una beca. Él me dijo “Ya eso no nos compete a nosotros, mandaré la petición a Barcelona, dame tres días que yo resolveré esto, porque nosotros queremos a Xavi” y a los tres días exactos, a las 8 de la mañana en Honduras, él me estaba llamando y me dijo “Denis, queremos hablar contigo, porque esto ningún jugador de la Masia del Barça lo tiene aquí en Chicago y es que a Xavi nosotros le vamos a dar una beca completa por el talento que él tiene, por el sacrificio que van hacer de viajar 7 horas diarias”.

Yo estaba muy contento y le dije que contarán con él, que nosotros vamos a estar martes y jueves en la práctica y él me dijo “Mira Denis, honestamente sabemos el sacrificio de manejar y con un día que ustedes traigan a Xavi, es más que suficiente”. Porque a Xavi también lo tengo en un equipo normal, ellos están en una liga, pero no es nada de que salgan. Solo entrenan que eso es lo más importante, entonces yo le dije que Xavi puede entrenar los martes con el Barça y lunes, miércoles y jueves con el otro equipo que está.

En noviembre había una competición de todas las masias de todo el mundo de Barcelona, donde sacaban dos niños de cada equipo, entonces nosotros fuimos y jugó un torneo de una semana y Xavi fue el mejor, terminamos ese torneo y el último día de la ceremonia todos los papás, más de 75 se acercaron a Xavi y le pedían autógrafos y Xavi les dijo “¿Por qué?” y le dijeron que él sería la próxima leyenda del Barcelona y a mi se erizó la piel.