Ramón Núñez en entrevista: El motivo de su retiro y el Honduras-Costa Rica

Le quitó el 10 a Rambo de León : “Me lo prestó Rambo (risas), fue una situación que se vivió en Canadá donde Rambo no pudo estar con la selección y estaba esa opción a tres o cuatro días del partido ante Canadá de quién podía tomar esa posición y gracias a Dios se me dio esa oportunidad y la aproveché”.

Su pasado por Olimpia y Real España : “Jugar en Olimpia fue algo bastante lindo para mi, me trae muchos recuerdos. En tres torneos fui campeón dos veces y son cosas que cada jugador desea, y se me dio la oportunidad. Es una gran institución, después en 2015 estuve con Real España, tuvimos buenos jugadores y buen equipo y por esas cosas del fútbol no se logró un campeonato, pero también estuve agradecido con la afición y la directiva del club”.

Cómo se dio su convocatoria a la Sub 20 : “José Jorge Villeda estuvo acá en Dallas, me hizo una entrevista y le llevó videos míos al profe Rubén Guifarro y en ese entonces creo que faltaban unas semanas para jugar la clasificatoria y me llamaron, y yo sorprendido, pero muy agradecido con el llamado y dije sí”.

El sueño de ser seleccionado : “Para mí siempre fue un sueño de niño, aunque me crecí aquí en Dallas, poder jugar con una selección de Honduras, obviamente la absoluta siempre fue el sueño mayor, pero cuando se me dio la oportunidad de jugar con una Sub 20 fue una situación diferente para mi, pero la disfruté al máximo y ahí comencé mi carrera con las selecciones”

Su repentino retiro : “Fueron varias cosas que sucedieron, la primera fue las opciones que me salieron en ese momento eran afuera de Estados Unidos y en ese entonces mi hija iba entrando a la escuela y yo siempre quise que ella hiciera la escuela aquí y por esas situaciones de viajar lejos, no me parecía y en ese momento estuve tranquilo con la decisión de retirarme y no me arrepiento”

Ganarle a Canadá con sus goles : “Me acuerdo bien que fue el mismo día del partido en la mañana que el profe Rueda me dijo que iba de titular. Entran esos nervios de los buenos, esa emoción de tener la oportunidad, le avisé a mi papá, a mi familia... estaban contentos y me alentaron para tomarlo con calma e hice lo mejor en ese juego. Lo recuerdo como si me lo dijo hoy mismo, son cosas que no se olvidan y que se quedarán conmigo el resto de mi vida”.

El partido que más disfrutó en el proceso del 2010 : “Difícil porque todos esos partidos, especialmente los de local, fueron increíbles más que todo por el apoyo de la gente, me acuerdo abrir las ventanas del cuarto y ver toda gente abajo afuera del hotel, la emoción de ir al estadio, pero me quedo con el partido de Canadá, por lo que significaba el partido y por tener la oportunidad de anotar dos goles, ganar y empujarnos a la clasificación al Mundial”.

Su pasaje por el Puebla de México : “Habían descendido, juntamos un grupo de cipotes y logramos una cosa que nadie se lo imaginaba, periodistas y afición, llegamos a una semifinal contra Pumas que salimos perdiendo el juego al último minuto, pero aún así para Puebla y nosotros, fue un gran logro y algo que como un Mundial o unos Olímpicos, no se me va a olvidar porque fue importante”.

David Ruiz y su llegada a la ‘H’ : “Lo poco que le he visto jugar, ha mostrado bastante calidad, hace poco anduvieron por una gira y metió un gol que no lo hace cualquiera. Al tener su oportunidad va a estar listo, porque ahora la MLS no es cualquier liga, no es liga de retiro, es un torneo competitivo y estará listo cuando se le requiera”.

Lo que le dejó el fútbol: “Agradecido porque me lo gané por esfuerzo y talento, creo que al momento de retirarme hice reflexión de esos logros y triunfos y me dejó tranquilo al decir ‘llegó mi momento’, tal vez pude seguir, pero quedé contento con lo que hice”.

Rememora su paso por Europa: “Inglaterra para mí igual que Puebla fue muy difícil al inicio, fue una oportunidad que me costó porque el equipo Leeds United iba jugando bien y no jugaba y me prestaron al Scunthorpe y en 7 partidos metí 3 goles y como 10 asistencias y me vuelve a llamar Leeds. Hice una buena pretemporada, en los primeros partidos llevaba como cinco goles y varias asistencias, todo iba bien y por cosas del fútbol, jugaba algunos partidos y otros no, fue una experiencia que disfruté, aficionados que no se encuentran todos los días”.

El equipo más especial en el que jugó: “Fue Puebla porque Chelis Martínez me dio la libertad de jugar, me quitó la responsabilidad de defender, jugaba libre, de media cancha para arriba me dejaba jugar, fue algo que en esa posición de diez es algo soñado que a alguien le diga eso”.

Habla de Reinaldo Rueda: “El profesor y su cuerpo técnico para mí significan mucho, es un técnico que me dio la oportunidad, pero más que eso es un entrenador que en lo personal te deja mucho, te trata comp amigo e hijo y para un jugador eso es importante, por eso a Rueda, a su familia y a su equipo de trabajo le tendré mucho cariño. Cuando volvió no tuve dudas que iba a haber un cambio y se ha notado”.