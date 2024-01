Francisco Pavón: “Olimpia no me exige un Messi, pero pueden salir como Luis Palma”

SAN PEDRO SULA, EL HERALDO.-El zurdo aquel que nos maravilló con su técnica y exquisita pegada sigue siendo un espectáculo, pero ahora como entrenador es el principal protagonista del león del Olimpia con el semillero blanco en la zona norte. Francisco Pavón, exjugador del Victoria, Vida, Platense y Motagua, disfruta y realiza con excelencia su nueva faceta de entrenador, la que abrazó luego de su retiro como futbolista en el 2011. El también exfutbolista del Bad Bleiberg de Austria y del Xelajú de Guatemala, luego de su adiós del fútbol se preparó para ser entrenador, después fue fichado por el Vida como el técnico de reservas especiales.

Ganó dos títulos nacionales con los cocoteros y descubrió varios valores, entre ellos el futbolista internacional hondureño Luis Palma que ahora brilla con luz propia en el Celtic de Escocia. Además se destacan de esa generación Roger Sanders, Luis Meléndez, Carlos Meléndez, Carlos Argueta y Carlos Mejía. Su trabajo en el Vida fue tan y bueno que al finalizar el contrato con los cocoteros, Olimpia no dudó en ficharlo y ahora Pavón es el descubridor y formador de talentos de la zona norte en el centro piloto albo de La Ceiba.

“Siento que disfruto este trabajo, creo que para esto nací. Disfruto de enseñar y de ver cómo cada jugador va evolucionando”, dice Pavón en su primera intervención para EL HERALDO. Olimpia le ha confiado para que le pula a sus futuras estrellas y le da toda la libertad y el apoyo logístico. Por ahora, fruto de su trabajo se han mandado al Olimpia 12 jóvenes de los cuales el técnico Pedro Troglio ha hecho debutar a seis en el equipo de la Liga Profesional y el resto espera su turno.

“Es bonito trabajar en esto, me han tratado muy bien, pero es una gran responsabilidad, un gran compromiso. Olimpia no me está exigiendo que descubra aquí un Messi pero le puedo dar a muchos jugadores como Luis Palma”, comenta.

EL TALENTO, REQUISITO INDISPENSABLE

El proyecto inició desde el 2019 y el objetivo es formar jugadores para enviarlos a las reservas especiales olimpitas de Tegucigalpa. Hace 15 días llegó el coordinador de reservas especiales del Olimpia, Óscar “Cocli” Salgado, para seleccionar cinco jóvenes, por lo que se le abrieron las puertas a cinco nuevos valores para que los sustituyan y ya entrenan en la cancha de la colonia Alhambra.

“Gracias a Dios vamos por un buen camino, a parte de que algunos de estos muchachos cumplirán sus sueños también hacemos una labor social en la ciudad. Le agradezco a los padres por confiarme y prestarme sus hijos”, comenta orgulloso el ceibeño.

Se trabaja con dos categorías, la U16 y la U18, pero en ese aspecto se hará un cambio, de ahora en adelante se trabajará con categorías U15 y U16. “Para mí ese es un error que se está cometiendo, pienso que en vez de quitarle años hay que ponerle años porque muchos jóvenes se pierden la oportunidad, pero es una decisión de la Federación que no queda más que respetar, sin embargo algunos entrenadores que estamos dirigiendo en categorías menores no estamos de acuerdo en eso, prácticamente están retirando a los jugadores a los 18 años, hay muchachos que a esa edad no han desarrollado todo su potencial y necesitan que se sigan trabajando con ellos, pero ya no se podrá.

A nivel mundial las categorías menores son una Sub 23, Sub 20, Sub 21 y Sub 22 pero acá más bien estamos acortando las edades y las posibilidades de los muchachos. Nosotros aquí tenemos la idea de sumar una categoría U14 y U12 para ampliar la oportunidad y la posibilidad de tener más jugadores para la institución”. Su trabajo es preparar a los futbolistas en la parte física, técnica y táctica pero también se les transmite principios para que tengan carácter y personalidad. Lamenta que algunos equipos de la Liga Profesional tengan abandonadas sus reservas porque ven el proyecto como un gasto cuando tiene que ser visto como una inversión que a veces da los resultados a largo plazo. “Muchos directivos no entienden esa situación. Recuerdo que estando en el Vida para la final no sabíamos si íbamos a viajar, ese día el partido era a las 6:00 pm y llegamos a Tegucigalpa a las 5:40 pm, fue un gran mérito que le ganáramos ese título al Olimpia. Habían muchas carencias, de balones, uniformes, a veces no teníamos ni agua”. Olimpia le abre la puerta en La Ceiba a todo joven que quiera formar parte de la institución, “el único requisito para que se quede es que tenga talento y no debe estar federado con otro equipo. También vemos la parte personal de él, tiene que ser sano y no conflictivo, tratamos de aconsejarlos e incorporarlos para que vayan cambiando su forma de ser, en base a eso lo vamos preparando”. La directiva del Olimpia procura que siempre tengan cancha para entrenar y les provee todo el material para los entrenamientos. “Yo la verdad estoy agradecido con esta gran institución, Olimpia me han abierto las puertas, me han dado trabajo pero lo que más me ha gustado es que me han dado toda la confianza del mundo, esa para mí es una gran oportunidad para ir creciendo como entrenador. Quiero seguir aprendiendo pero también me hace feliz estarle dando a estos muchachos la oportunidad”, expresa Pavón, extécnico también del equipo Bucanero de la segunda división. Pavón, quien fue asistente técnico de Carlos Pavón y de Elvin López en el Vida, revela que ha recibido ofertas de equipos de la primera y segunda división, pero ha preferido tener paciencia, “pero por supuesto que en el futuro cercano mi sueño es dirigir a un equipo de la Liga Profesional, lo que pasa que los momentos no han sido los correctos ni claros.

El profesional no esconde que uno de sus grandes sueños es dirigir al Olimpia de la Liga Profesional si se presenta la oportunidad.

LUIS PALMA LE PIDE CONSEJOS

Un momento muy emotivo de la entrevista fue cuando Pavón recordó que a Luis Palma lo comenzó a entrenar en el Vida desde que tenía 12 años. “Ver triunfar a Luis Palma ahora en el fútbol de Europa, en el Celtic, me pone muy, muy contento, me hace feliz verlo antes de los juegos cantar el himno de la Champions League”. Agregó que también lo llena de orgullo el hecho de que Palma esté pendiente de él. “Eso es lo que a uno lo llena de alegría, se siente bonito saber que uno es parte de un joven que está cumpliendo sus sueños, siento que su éxito es mío o de mi familia”. Pavón resaltó la buena relación que tiene con la estrella del Celtic. “No sabes cómo me siento cuando Palma dice que yo soy su segundo padre, el vínculo que tengo con él es muy cercano, incluso me llevo muy bien con su familia”.

Recordó que cuando Palma estaba pequeño se iba a dormir a su casa porque se lleva muy bien con su hijo mayor, “es una bonita relación, como de familia. Todos los días estamos pendientes, hace poco cumplió años y le escribí en mensaje para felicitarlo”. “Recuerdo que cuando estaba en negociaciones para irse al Celtic también tenía una oferta para marcharse al fútbol de Arabia y me consultó por un consejo, me preguntó que qué yo haría y qué le aconsejaba. Claro que yo estoy orgulloso que él tome en cuenta mis puntos de vista. A pesar de lo que él es ahora me pide consejos, quizá no lo debería de hacer por la condición y posición en que se encuentra, eso me llena de satisfacción”. Puso de ejemplo a Palma para los demás jóvenes de Honduras que quieren ser futbolistas. “Palma en cada entrenamiento estaba dispuesto a sacrificarse, además de talento ha sido disciplinado, eso lo ha llevado a conseguir sus objetivos, lo llevó a triunfar. Siempre me hablaba de sus sueños, yo le decía que él tenía talento pero que solo combinado con la fuerza de voluntad y disciplina lo iban a llevar a otro lado que ni el mismo lo pensaba. La costa norte tiene tanto talento que a veces a uno no le ajusta el tiempo y da pesar que mucho jugador se pierda, algunas veces por la falta de apoyo”. Siempre le pone a sus futbolistas a Luis Palma como ejemplo, “yo les digo a ellos que Palma tenía la misma ilusión de ellos. Incluso en esa misma generación del Vida habían otros jugadores que apuntaban a cosas grandes también, pero la diferencia fue la disciplina que él tuvo. Solo el talento no basta”.