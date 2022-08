Francisco Martínez se pronuncia ante su posible debut con Marathón: ¿Tiene buena condición física? ¿Hace dieta especial?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Francisco Martínez se muestra ilusionado con poder tener su ansiado debut con el Club Deportivo Marathón en la Liga Nacional de Honduras.

El hombre de Santa Elena, Santa Cruz de Yojoa, cumplirá una semana de haberse integrado a los entrenamientos del cuadro verdolaga luego de su sorpresivo fichaje por el equipo sampedrano.

¿Cuándo debutará “Paquito” en primera división?, esa es la pregunta que muchos han comenzado a realizarse ya que existen muchas expectativas por verlo en la cancha.

“Estamos trabajando arduamente como venimos desde abajo para poder debutar en la Liga Nacional. Dios es el que dará el visto bueno, todavía me están puliendo”, explicó Francisco Martínez en conversación con este medio.

Marathón recibe este sábado en el Yankel Rosenthal al Vida por la quinta jornada del Apertura 2022-2023; Francisco confesó que ve muy complicado el hecho de poder ver minutos ante los cocoteros.

“Para debutar estamos en un 70 %. Además, todavía me están arreglando el asunto de los papeles para poder inscribirme y así poder tener participación”, indicó.

“Paquito” quiere demostrar su capacidad y durante esta semana ha estado entrenando al máximo para tener la mejor condición física ya que no es la misma exigencia la Liga Mayor que la máxima categoría del fútbol hondureño.

“Todavía estamos trabajando en la parte física. Estoy a doble horario, en la mañana entrenamos en solitario y en la tarde estamos en las prácticas con el resto del equipo”, puntualizó.

El exjugador de los Pumas FC de la Liga Mayor tuvo palabras de agradecimiento para los futbolistas del equipo sampedrano por el trato recibido.

“Yo me siento bien y no es nada del otro mundo, los compañeros me han recibido con mucha confianza, me han tratado de la mejor manera”, declaró el centrocampista de 28 años de edad.

Martínez reveló que ha podido intercambiar algunas palabras con el uruguayo Manuel Keosseián, director técnico del club verde: ”Me ha dicho que vamos bien”, mencionó.

