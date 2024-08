La Federación de Honduras y la lista de fracasos consecutivos a nivel de selecciones

Las diferentes selecciones de Honduras pasaron de ser animadoras de Mundiales Juveniles y Juegos Olímpicos a verlo por la televisión y siendo penosamente eliminada ante representaciones que antes no figuraban en la región de Concacaf .

No obstante, no solamente a nivel de selecciones menores los fracasos se han ido incrementando en los últimos años ya que también a un nivel mayor no logramos pasar de competir en los torneos y ser eliminados.

Los últimos malos resultados vienen precedidos de malas administraciones y decisiones en la Federación de Fútbol de Honduras que comanda Jorge Salomón, quien paradójicamente bajo su gestión como coordinador de selecciones menores se consiguieron múltiples clasificaciones a los certámenes mundiales en las categorías 17 y 20, además de Juegos Olímpicos.

La FFH decidió otorgarle el puesto de Salomón al uruguayo Daniel Uberti, quien es uno de los señalados por los constantes fracasos hondureños en estas categorías. El charrúa ha tenido malos resultados bajo su gestión y muchas irregularidades en su trabajo que ponen en vilo su continuidad.