“Estoy deshecha, pero no hay de otra”: madre que entregó a su hijo por participar en disturbios en México

La mujer se presentó ante las autoridades con un semblante firme, pero por dentro, como cualquier madre, con el corazón destruido al saber que su hijo pudo haber participado en la agresión masiva que dejó a 26 personas gravemente heridas durante el partido Querétaro vs. Atlas realizado el pasado sábado.

QUERÉTARO, MÉXICO.- El ataque violento ocurrido dentro del estadio La Corregidora en Querétaro, México, durante un partido de fútbol ha dejado todo tipo de lecciones, desde mostrar lo dañina que puede llegar a ser la intolerancia, hasta evidenciar que el amor no debe ser sinónimo de complicidad.

La señora, de quien no trascendió el nombre, contó en un corto video compartido por la Fiscalía que el lunes se presentaron varios agentes a su casa, comenzaron un allanamiento creyendo que su hijo estaba ahí pero no lo encontraron, por lo que le pidieron que si él se comunicaba con ella o llegaba a la casa lo entregara “para el bien de todos”.

“Yo platiqué con él y le dije: ‘¿sabes qué? Las cosas están así, vámonos, te voy a llevar a la Fiscalía. No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí y aquí estamos. Y aquí estoy yo”, relató la fémina.

