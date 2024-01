Inter Miami pierde 1-0 contra el FC Dallas con el gol de Jesús Ferreira

Messi fue el más insistente en el partido, algo que no pasó con Luis Suárez, quien no tuvo muchas oportunidades de gol y que al final salió muy enojado por no anotar en dos partidos que ha disputado con la camiseta del Inter Miami.

RESULTADO | FC DALLAS 1-0 INTER MIAMI

Segundo tiempo: Dallas está derrotando 1-0 al Inter Miami en el Estadio Cotton Bowl en partido amistoso que se juega en Texas.