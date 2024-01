Emilio se refiere a fichaje de Rubilio y los otros tres que buscaron contratar

¿Para que se integre al presente campeonato?

Ayer se le habló, estamos siempre positivos que todo sea beneficio para el club.

¿Cuál es la postura de Rubilio Castillo?

Es difícil, no quiero entrar en detalles, no quiero hablar, la postura es que se la ha hecho un ofrecimiento muy bueno, porque no quiero entrar en detalles de la operación, no es ético, esperemos que sea parte del equipo.

¿Refuerzos extranjeros?

Se nos han caído cuatro extranjeros, hasta un tico que está jugando en Israel, uno que estaba en Bolivia, otro en Platense de la primera división de Argentina. Queremos traer a alguien de experiencia y no se ha dado porque tienen contrato, nosotros queremos que ya esté, el equipo puede apostar por jóvenes.

¿Se le cierra la puerta a Rubilio Castillo?

Llevamos dos semanas hablando con la directiva del club, trabajando duro, hemos visto cualquier cantidad de jugadores, vamos a seguir trabajando para el equipo.