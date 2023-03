Emilio Izaguirre, director deportivo del Motagua, revela cuatro bajas y avisa al Pachuca: “Como Selección de Honduras logramos el Aztecazo”

“Emocionalmente está muy bien, siempre he dicho que el fútbol es de momentos y cuando hay momentos positivos puede pasar cualquier cosa, así ha pasado. Antes de enfrentar al Pachuca estuvimos ganando, empatando y perdiendo. Ahora hemos ganado tres, el empate ante Pachuca fue positivo, muy buenas impresiones, esperamos hacer un buen juego y concretar las jugadas de gol. Allá es muy diferente, estadio de ellos, su gente y clima”, inició respondiendo Izaguirre a los medios de prensa.

“Todo pasa en la concentración porque no se pueden rendir. El ejemplo que le digo a los muchachos fue el ’Aztecazo’, porque confiamos en el trabajo de nosotros. Ojalá que esa noche sea bendecida para sacar ese triunfo histórico para Motagua”, aseveró.

Agregado a lo anterior, a Izaguirre le consultaron si es un “sueño” ganar en México: “No es imposible, nosotros como Selección de Honduras logramos el ‘Aztecazo’, no debemos vivir de lo que ha pasado Motagua, que fuimos allá y perdimos 1-0 contra Pachuca. Debemos vivir el momento actual. Asimismo, tuvimos cuatro ocasiones de gol, pero espero que concretemos y mantengamos el arco en cero”.

Añadió: “A mí no puede decir “soñar” si yo he vivido todo tipo de juegos importantes en mi carrera y eso los muchachos deben de ver que si tienen la mentalidad positiva y que deben no creerse más y menos, van a lograr los resultados que quieran”.

Cuatro bajas confirmadas

Finalmente, Emilio Izaguirre confirmó cuatro bajas en el Motagua y los dos jugadores juveniles que se metieron a la lista de 22 convocados.