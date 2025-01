Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, adelanta el tipo de marcaje que le harán a Messi

3

“Es un honor desde que llegué a Honduras como me han tratado y que me inviten a un evento de esta naturaleza me hace sentir privilegiado”, expresó el nuevo timonel del León.

Sobre la magnitud del compromiso internacional: “son privilegios que esta profesión nos da, somos afortunados de poder vivir esta experiencia, no solamente por lo futbolístico; sino también a nivel social para el país va a ser algo lindo y uno ser parte del espectáculo lo llena mucho de orgullo y seguimos reafirmando que lo que decidimos de venir acá no fue en vano”.

En menos de una semana reveló los detalles de su corta estadía en Tegucigalpa: “sorprendido por la gente, yo contaba recién con algunas personas que estoy conociendo acá que me preguntan como me siento y les digo la verdad, parece que no haya salido de Uruguay”.

Y agregó: “quizá la comida un poco distinta, pero la cordialidad, la gente siempre preguntando si estamos bien, al menos de donde vengo somos así y ha colmado nuestra expectativas para bien”.

El encuentro frente al Inter Miami será muy especial, destacó el entrenador de los merengues: “lo primero que se me ocurre son los niños, están ilusionados con ver estas estrellas, me imagino a los niños que van a estar aquí o desde la televisión y sabiendo que están en tu país va a ser hermoso para ellos, cuando vemos los chiquilines con la camisa del Inter Miami para ellos va a ser muy lindo, son pocas veces que pueden suceder estas cosas, con semejantes estrellas”.

Espinel tiene claro la forma del marcaje que le harán a Lionel Messi en el encuentro en San Pedro Sula. “no hay que tocarlo mucho, a Messi hay que disfrutarlo y dejarlo jugar, no hay de otra, tengo muchas cosas por pensar antes del partido, pero hay ilusión en todo el equipo, el cuerpo técnico, los jugadores de poder iniciar un nuevo campeonato y vivir esta experiencia que va a ser muy linda”, expresó a TVC.