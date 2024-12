Eduardo Espinel es el nuevo técnico del Olimpia tras salida de Troglio

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia no ha perdido tiempo y a días de la despedida de Pedro Troglio , quien hoy fue anunciado por el Instituto de Córdoba de Argentina, ha presentado a su nuevo director técnico, quien los encaminará para el 2025.

Para el ‘roble’, como era conocido en su etapa como defensor central, no será su primera experiencia dirigiendo fuera de fronteras charrúas. Su currículim como técnico, que comenzó a edificarla en 2008, dice que pasó por el Santiago Wanderers de Chile y por el Deportivo Guabirá de Bolivia en 2020, su última experiencia fuera de Uruguay.

La intención de Eduardo Espinel era seguir en au país, pero no fue renovado por el Racing. “Había una ilusión de renovar, pero se llegó al acuerdo de no renovar, hay que entender los nuevos proyectos, entendieron que no éramos la persona para continuarlo”, expreso el entrenador cuando le notificaron del club charrúa la decisión, por la que optó venirse a Honduras.

Como futbolista tuvo una humilde trayectoria la que indica pasó por clubes como Cardona Wanderers, Atlético Unión, Artesano y Larrañaga del ascenso uruguayo, pero jugó en primera con Colón FC y Plaza Colonia, al que sacó campeón nacional en dos ocasiones.

Eduardo Espinel será el sexto técnico uruguayo que dirija al Olimpia de Honduras tras José Luis Mattera en 1982, Estanislao Malinowski en dos periodos, 1988–1989 y 1994, Julio González Montemurro en 1990 y 1999, Ernesto Luzardo en 2002 y Manuel Keosseián entre 2018 y 2019.