Edrick Menjívar habla sobre la Copa Centroamericana: “Tenemos que ganar”

Sobre sus penales atajados, se refirió. “Es algo que siempre he trabajado, contra Seattle, una tanda contra Motagua, es algo que se trabaja y a veces sale y a veces no, en la final ante Marathón lo practicamos y Alexy Vega lo metió, al final es un poco de suerte también”.

También habló un poco de su rival de turno, el Águila. “Es un equipo que juega bien con la pelota, tiene buenas transiciones tanto en ataque y defensa, tienen jugadores de experiencia como Alexander Larín, Darwin Cerén, que jugó en la MLS, ellos van a querer aprovechar su localía porque también quieren asegurar la clasificación”.

También habló de la enseñanza que les dejó el torneo pasado de la Copa Centroamericana, en donde quedaron fuera en las primeras de cambio con una combinación de resultados fatal.

“En este torneo un partido que haces mal y podes quedar fuera, el torneo pasado empatamos en casa ante CAI y perdimos de visita ante Real Estelí y quedamos fuera; la enseñanza que nos dejó fue no relajarnos y pensar que no hay rivales fáciles, antes Olimpia iba a Nicaragua y decían que íbamos a ir a golear y este equipo se metió a la final, no hay que relajarse”, afirmó.