Diego Vázquez: fichajes y bajas en Motagua, ¿le Interesa Alex López?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua ha comenzado esta semana con su pretemporada de la mano del entrenador argentino, Diego Vázquez, quien en este nuevo año espera alcanzar todos los objetivos, especialmente este Clausura 2024. Los azules ya han confirmado un par de fichajes para el nuevo campeonato y Diego Vázquez ha hablado más a fondo sobre el tema. Se le consultó sobre las posiciones que ha pedido reforzar al club y también sobre si hay interés en Alex López, jugador que salió del Alajuelense de Costa Rica y está libre, ¿podrá jugar en Motagua?

Entrevista con Diego Vázquez.

¿Listo para el nuevo torneo? Estamos empezando, pensando en lo que va a ser este nuevo campeonato y viendo todo lo que viene. ¿Pediste deseos para esta nueva edición?

Bueno, siempre se pide deseos, la verdad emocionalmente me quedé muy caliente viendo la jugada de NBA que se dio en la final, faltó tirar al aro, quedé muy caliente con esa jugada. ¿Cómo analizaste la final ya en frío? Como te digo, emocionalmente afectado porque fue algo increíble, no estoy hablando de los árbitros, pero me imagino que de los árbitros sí puedo hablar. Faltó picarla y tirarla al aro, era el minuto 40, era el 2-0. Viéndola en la cancha me pareció muchísimo, gravísimo. Caliente la verdad.

Quedó ese sabor amargo porque llegaste a la final, algo impensado. Llegamos bien a la final, hicimos dos buenos partidos, con esa incidencia muy particular que es algo que no me deja bien, quieren compararla con otra mano que nada que ver una con la otra. Una es lejísimos, una jugada de NBA, como te digo, faltó tirar al aro enfrente del árbitro. Nos queda el sabor amargo con una jugada que cambia todo. ¿Cómo tienes planificada la pretemporada con el torneo a la vuelta de la esquina?

Prácticamente, es una continuidad, solo se pueden hacer pocos cambios porque el tiempo es bastante corto, estamos trabajando conjuntamente con la directiva. ¿Tienes planificado algún amistoso? Seguramente vamos a jugar algún amistoso antes de que inicie el campeonato, frenta a algún equipo de segunda o liga mayor, pero no este fin de semana, sino seguramente el otro.

¿Has solicitado más refuerzos además de los que ya están en la institución? Bueno, se fueron algunos chicos. Se fue Lucas Campana que no renovó, se fueron algunos y llegaron otros, como es el caso de Serrano, se está por cerrar el tema de Rubilio (Castillo) y algunos chicos que ya vinieron como (Marlon) Licona y Cristopher Meléndez. ¿Qué concepto tienes de Jorge Serrano y fuiste tú quien lo solicitó? Sí, nosotros lo pedimos, lo vimos. Ya se firmó a Edwin Munguía. El chico ya estaba desde el torneo pasado, estaba entrenando con el equipo. Tiene condiciones, aparte es de los que puede sumar minutos por la edad que tiene y si seguro, es una promesa. ¿Y el tema de Rubilio? Están en los últimos detalles, esperemos que se incorpore lo más pronto posible. ¿Has logrado hablar con él? Estuvo chateando con él hace unos días, apenas vinimos, estos últimos días no, pero hemos estado en comunicación permanente con Emilio. ¿Héctor Castellanos es un pedido tuyo de que regrese? Nosotros lo necesitamos como a otros chicos que volvieron, es un jugador que es considerado de la casa. Si lo pedimos, como es el caso también de Licona y Cristopher Meléndez, que estaban prestados y sentimos que son necesarios en Motagua, que nos pueden ayudar. ¿Alex López en un futbolista que te interesa o no está en los planes? En este caso no sé cómo está el tema de él, por ahí vi una noticia que salió, es un jugador interesante, pero no hemos hablado del tema. No sé si está libre, no sé cuál es su condición. Alex está libre y Motagua anda buscando un 10. Sí es un tema que hemos hablado con la directiva. Es un puesto que estamos buscando. ¿En qué posiciones crees que hace falta reforzarse Motagua? Quizás un chico por izquierda, necesitamos a alguien más, hay que ver la disponibilidad y esto los estamos viendo conjuntamente con la directiva. ¿El nombre de Clever Portillo te suena? Sí, un chico que estuvo en el Vida, es interesante, pero todavía no sé cuál es su condición. ¿Enrique Facussé saldrá a préstamo? Para nosotros es un portero interesante, Motagua siempre ha tenido buenos arqueros, de mi parte cuento con los tres, ya después si hay una posibilidad en su momento la veremos. ¿Has hablado con Facussé, te ha pedido salir para sumar más minutos? Hablamos al principio cuando llegué, que creo que tenía alguna oferta por ahí, pero después no ha vuelto a hablar. ¿Cómo ves este torneo, donde los equipos se están reforzando y habrá descenso? La exigencia de Motagua es al tope, es estar siempre peleando arriba y a eso es lo que vamos a apostar. El debut será ante Potros de Olancho, que se ha armado muy bien. Bueno, todos los equipos se han armado muy bien, va a ser un campeonato muy peleado y nosotros tenemos que estar a la altura. ¿Qué veremos de diferente en este Motagua en comparación al torneo pasado? Siempre la idea es mejor, ir creciendo. Nosotros siempre intentamos estar arriba, ya después el torneo te va dando para lo que está el equipo, el objetivo es empezar bien.