Se comienzan a definir los octavos de final de la Liga de Ascenso de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- La jornada dominical de la Liga de Ascenso dejó resultados importantes en la lucha por la clasificación a los octavos de final del torneo Apertura, con el Club Deportivo Victoria como uno de los grandes protagonistas al imponerse 1-3 al Estrella FC en Roatán. La actividad también dejó victorias sufridas y equipos que continúan peleando por mantenerse con vida en la competencia. La Jaiba Brava celebró en territorio insular luego de remontar al Estrella FC en la cancha de Diamond Rock. El conjunto ceibeño mostró sus garras en condición de visitante para llevarse tres puntos fundamentales, en un encuentro donde Félix Crisanto, exjugador del Victoria, aplicó la conocida ley del ex al marcarle a su antigua institución, aunque evitó festejar efusivamente por respeto a su pasado con el club.

Por su parte, Honduras de El Progreso consiguió un triunfo valioso en Santa Rosa de Copán tras derrotar 0-1 al Deportes Savio en el renovado estadio Sergio Reyes. Los dirigidos por Rommel Salgado volvieron a sonreír en una cancha complicada y sumaron unidades importantes para alimentar sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del campeonato. Otro de los partidos vibrantes de la jornada se disputó en el estadio Luis Girón, donde Parrillas One sacó una victoria de mucho esfuerzo al vencer 3-2 al Cruz Azul Opoa. Los parrilleros respondieron ante su afición en un compromiso bastante disputado, en el que su rival también mostró argumentos futbolísticos y mantuvo la emoción hasta el final.

CLUBES CLASIFICADOS A OCTAVOS Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con estos resultados, la pelea por los boletos a la segunda fase del Apertura continúa al rojo vivo en la Liga de Ascenso. Hasta el momento, Arsenal, FAS, Pumas, Parrillas One, Palestino y Vida son los seis equipos que ya aseguraron su presencia en los octavos de final, convirtiéndose en los primeros clasificados del certamen. RESTAN DIEZ PLAZAS