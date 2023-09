¿David Ruiz titular? Rueda responde previo al Honduras-Granada por Nations League

Los jugadores están bien asimilando lo que fue el esfuerzo del juego como el resultado, no ha sido fácil, porque quizá la Selección no logró lo que quería, ya que cometimos un error que nos costó el partido, pero con buena respuesta. Hoy se hizo la revisión de ese juego, preparamos el partido contra Granada, partido muy difícil, Granada es una selección que ha ido creciendo, esperamos hacer un partido inteligente, que juguemos bien y lograr el resultado que queremos.

¿Comparte la idea de que el aficionado asume que hay que golear a Granada?

Justo esta mañana conversábamos eso; de tener el control mental, de respetar al rival, no subvalorar a nadie, eso lo hemos aprendido, hemos tenido experiencia, ojalá podamos hacer buena diferencia, no creo que sea fácil, de va a jugar para eso, pero eso solamente se puede definir después del juego, hay que tener los pies sobre la tierra, así como los de Jamaica tiene nacionalidad que los hace ir fácil a Inglaterra, estos muchachos se desarrollan en países de habla inglesa que les brinda para jugar en Champions y Premier League. Granada tiene sus bondades, es un equipo bien atlético, es un equipo que se defiende bien, hace línea de cinco, a veces hace línea de seis, no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero vamos a jugar de manera inteligente este partido.

¿Qué sensaciones le genera este regreso al coloso capitalino y cómo se ve a las 10 de la noche?

El sábado que volvimos de Kingtson tuve esa sensación de nostalgia y de emotividad de volver al nuevo estadio reformado, mirando todas las bondades que tenemos ahora y con la satisfacción de que hagamos un buen juego mañana. La idea de todo el grupo y la idea nuestra es que nosotros podamos hacer un buen juego mañana, sumar los tres puntos y brindarle un buen juego a la afición que se lo merece.

Del 1 al 10, ¿cómo le salió el duelo ante Jamaica?

Del 1 al 10 estuvimos en 9 con toda certeza. Si analizamos el juego y lo que hicimos fue que fallamos en un solo concepto: perder el orden y no habernos comunicado primero en la ubicación, el control del partido y todo el juego que se había jugado en ese momento.