CR7 lanza duro dardo a Mbappé, Ligue1 y PSG, pero elogia al City de Pep

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cristiano Ronaldo ha vuelto al foco luego del premio The Best de Messi , el portugués estuvo en la gala de los Globe Soccer Awards para ser nombrado como el mejor del mundo luego de quedar máximo goleador de 2023.

“Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland... Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39!. Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas”.