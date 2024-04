¿Jugará Messi? Fechas y horarios de los cuartos de final de la Concachampions

Para cerrar el telón de la ida de los cuartos, donde los equipos buscan sacar ventaja y conseguir el pase a la semifinal, se enfrentarán Herediano (CRC) vs Pachuca (MEX), el partido está programado a las 8:00 pm de Honduras y se jugará en el Estadio Nacional de Costa Rica.

Por otro lado, el miércoles se comenzará con el emocionante encuentro entre el Inter Miami (USA) vs Monterrey (MEX) se jugará en el estadio DRV PNK a las 6:00 pm.

Posteriormente, se disputará el otro cruce entre New England (USA) vs América (MEX) en el estadio Gillete Stadium de los Estados Unidos y será a las 7:00 pm.

Para abrir el telón de la ida de los cuartos, el martes se jugará el encuentro entre Columbus Crew (USA) vs Tigres (MEX) en el estadio Lower.com Field y será a las 5:00 pm hora de Honduras.

Una de las grandes dudas para el duelo entre el Inter Miami vs Monterrey es la presencia del Lionel Messi, ya que no se encuentra al cien para jugar. Cabe mencionar que se perdió el partido correspondiente de la jornada 7 de la MLS ante New York City FC el pasado sábado.

“Leo y Nico Freire te diría que ya ahora van día a día, en función de lo que pase en estos tres o cuatro días, definiremos si están o no. El partido del miércoles es un partido contra un equipo muy importante, pero nosotros tenemos que pensar en el año completo”, mencionó el Tata Martino en conferencia de prensa luego del empate (1-1) ante el New York City.