¿Cómo votar por Michaell Chirinos en el Premio Puskás de The Best 2024?

La forma de apoyar a Michaell Chirinos será, en primera instancia, creando un usuario en la página de The Best de la FIFA (hacer clic) y buscar la sección de Premio Puskás.

A su vez, agregan que "tanto los miembros del público inscritos en FIFA.com como los FIFA Legends tendrán derecho a nominar tres goles de la lista de once preseleccionados. Los tres goles nominados por cada miembro del jurado recibirán cinco puntos, tres puntos o un punto respectivamente, dependiendo de si se les considera merecedores o merecedoras del primer puesto (cinco puntos), del segundo (tres puntos) o del tercero (un punto)”.

1. Entrar a la página de The Best de la FIFA

2. Crear un usuario

3. Buscar la categoría The FIFA Puskás Award

4. Votar

La página se irá alimentando ya que el primer día no estuvo disponible para poder votar. La gala de los Premios The Best será el 15 de enero del 2025 en Londres, Inglaterra.

Esta es la primera vez que un hondureño está nominado al Premio Puskás que entrega la FIFA.