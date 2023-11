Luis Palma: el equipo que se arrepiente de no ficharlo

“No había nada entre el jugador y yo. Fue muy tarde en la temporada pasada, temprano en la pretemporada, cuando alguien de su club (Aris) lo estaba ofreciendo, podríamos haberlo tomado en préstamo tal vez con una obligación (de compra) en ese momento, pero no era algo que estabámos dispuesto a hacer”, comentó el entrenador del Rangers.

“A mi me gustan los goles de equipo y un poco de magia, por lo que me volví loco con el gol de Oh Hyeong-guy y probablemente puedes adivinar por qué”, dijo Halliday.