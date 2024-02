Carlos Pineda revela cómo fue recibido Rougier en la selección de Honduras

El enfoque tras el duelo ante Real España y los próximos choques: “Son lindas pruebas, Real España anda muy bien, el Olancho ya lo conocemos que puede complicar a cualquier equipo, me sorprende, tienen buen nivel, no digamos el clásico, entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en el partido a partido. Debemos imponer nuestro juego, que siento que es lo que necesitamos para ganar este partido”.

A nivel físico, ¿cómo está con ese tema? “La pretemporada fue corta, a lo largo de los partidos me he sentido mejor, contra Real Sociedad fue un golpe de calor de temperatura tan asfixiante que estaba y cada vez me he sentido mejor en la parte física. Siento que entre más partidos pasen mejor vamos a estar, la meta es llegar a la final con el tope de rendimiento, ahora ha costado poco con la corta pretemporada, los otros equipos llevaban un mes de pretemporadas, ahí hay una ventaja que nos llevan, debemos estar bien y rendir en la cancha”.