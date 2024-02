Troglio habla de su futuro en Olimpia, llamado de Rougier y arbitraje

El invicto, casi tres torneos sin perder

No me lo imaginé nunca, como no me imaginé nunca ganar tantos torneos porque no es normal ni siquiera en esta liga donde Olimpia es considerado el más grande, tampoco se puede ganar siempre, de hecho Olimpia estuvo tres años y medio sin ganarlo o si no ganaba uno, perdía dos, ganaba otro. Esto de ganar seguido y no perder la verdad que es muy bueno, pero nos obliga a cada día mejorar más porque los partidos comienzan a volverse mucho más complicados que antes porque yo siento que los equipos sí te quieren ganar, pero ahora te quieren ganar más.