Carlos Argueta previo al duelo con Saprissa: “Estamos representando a Honduras”

“Creo a uno como jugador le motiva jugar en este tipo de canchas, con el estadio a reventar, a uno lo motiva, ya me tocó jugar con la selección en esta cancha, esperemos que todo nos salga bien, a uno como jugador siempre le gusta jugar en este tipo de escenarios, a uno le beneficia estas canchas”, dijo.

Sobre no tener el papel de favorito ante Saprissa, Carlos Argueta dice que en Motagua la presión por ganar siempre existirá.

“La verdad que siempre todos los equipos hondureños que han estado en este torneo, unos lo han hecho bien y otros no de igual manera, pero siempre tratamos de estar en estas instancias, por ahora nos toca a nosotros, queremos hacerlo de la mejor manera. Somos el equipo que estamos representando a Honduras, venir con esa presión extra nos motiva”, detalló.

Por último, a Carlos Argueta le consultaron sobre Michaell Chirinos, hondureño que juega para el Saprissa y que marcó uno de los goles en la ida ante Motagua.

“Lo enfrenté muchas veces en la liga local, tenemos buena relación, pero en el campo no es que lo fuimos a buscar porque era hondureño ja, ja, ja. Vamos a defender cada uno lo de nosotros, buscamos que Motagua gane y mañana no será la excepción. Es un grandísimo jugador como todos, esperamos que no sea la noche de ellos”, concluyó.