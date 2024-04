Buscan impedir que familias de víctimas de O.J. Simpson cobren indemnización

Aparentemente, LaVergne estaba enojado porque los Goldman en un momento habían accedido a los derechos del manuscrito del libro de Simpson “If I Did It” (“Si lo hubiera hecho”) y lo habían retitulado “If I Did It: Confessions of the Killer” (“Si lo hubiera hecho: confesiones del asesino”).

El Review-Journal informó que LaVergne fue nombrado albacea del patrimonio de Simpson en documentos judiciales presentados el viernes, un día después de que la familia del exjugador de fútbol americano anunciara su muerte.

LaVergne no pudo ser contactado de inmediato por la AFP el sábado, pero según le dijo al Review-Journal el valor exacto del patrimonio de Simpson no estaba claro.

“No puedo hacer una predicción en este momento sobre cuál es el valor de la herencia”, afirmó.