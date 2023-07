¿Buba López descartado? Palomo Rodríguez revela si Real España hará más fichajes

La Máquina no le cierra las puertas al guardameta de la Selección Nacional, pero afirman estar conformes con sus arqueros en el plantel, por lo que no buscarán más futbolistas en esta posición tras no cerrar el fichaje del hondu-nicaragüense César Salandia.

Nosotros tenemos también una fecha límite, pero es un tema de respeto. Me hubiese gustado tener a Luis entrenando con nosotros y no fue así, él decidió otra cosa, yo lo hablé anteriormente con él y está buscando otra cosa y nosotros tenemos que trabajar con la gente que viene haciéndolo desde el principio de pretemporada.

Alfredo viajó a Grecia a manejar su situación. Nuestra idea siempre fue abrirle las puertas del club, lo conocemos, fue compañero, sabemos lo referente que peude ser para nosotros. Es de nuestro paladar futbolístico y profesionalmente es el perfil que buscar en todo jugar. Nunca lo apresuramos, ni presionamos, le dimos la apertura en el equipo, siendo un deseo que no depende exclusivamente del Real España. Alfredo ha puesto mucho de él para hacer más grande la ilusión, pero si puede concretar en estos días, así como no

¿Planean hacer más fichajes? El portero Juergen García dijo que Real España lo buscó.

Por el momento no, está lo de ‘stand by’ lo de Alfredo. Sobre el portero de Lone, hemos tenido contacto con él ya que estuvimos en un evento, pero no sé de dónde salió esa noticia ( - Él lo dijo -, respondió el periodista). Yo también quería ser DT del España y no podía... sí lo conocemos, pero en ningún momento se ha manejado su nombre, o al menos me lo han dicho. Estamos bien con los cuatro porteros que entrenan con nosotros. El único nombre que llegó fue César Salandia, pero no queríamos sufrir contratiempos con él por el tema de su doble nacionalidad.