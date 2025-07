Andy Najar se refiere a tener de compañero a Messi en MLS All-Stars y de su momento

Austin, Estados Unidos.- El juego tradicional de las Estrellas de la MLS ante las figuras del fútbol mexicano está a las puertas de disputarse este miércoles en Texas, donde una vez más Honduras tendrá un representante en este histórico encuentro.

El catracho Andy Najar será el abanderado que fue elegido tras destacada participación en el Nashville y ahora se rodeará de las figuras de la MLS.

Tras integrarse a la concentración del All Star, el hondureño compartió un charla con el programa especial de la Liga, donde demostró su humildad y carisma con la prensa.

"Es una bonita oportunidad estar acá, tengo bastante tiempo de estar aquí en la MLS, pero hasta este año se me da la oportunidad de estar en ALL Star y eso refleja que estoy haciendo bien las cosas en este torneo. La confianza que me ha dado el Nashville, mis compañeros y cuerpo técnico ha sido clave y espera seguirlo haciendo bien hasta el final de temporada", comenzó contando.

Sobre su buena relación y entendimiento con sus nuevos compañeros de equipo, el catracho destacó las charlas que tiene con ellos para saberse entender de la mejor manera.

"Yo les digo a ellos que la pelota les va a llegar ahí de mi parte, sé que ellos son los que más tienen que aportar en el equipo y nosotros estamos para ayudar en lo que podamos. El equipo ha venido peleando en los primeros puestos".

Tras 15 años de su primera participación en la MLS, el catracho destacó la mejoría que ha venido teniendo y los cambios que ha tendido que realizar.

"Recordar el tiempo desde el 2010 y a medida va pasando los años recupera confianza, cambia la personalidad, no se vive el fútbol de la misma manera de joven y yo he cambiado mucho. Soy un jugador con más experiencia, ya no hago esas extra corridas".

Este partido de las Estrellas tiene un condimento diferente, la presencia de Leo Messi tiene un atractivo especial y Andy Najar destaca la llegada del argentino a la MLS.

"La Liga ha crecido muchísimo están llegando buenos jugadores hoy en día. ¿Un tal Messi?, ahí lo tenemos".

Najar confesó que no se imaginaría nunca jugar con Messi y que la pulga aún tiene condiciones para figurar en uno de los equipos grandes de Europa a pesar de jugar ahora en la MLS.

"La verdad que no, todavía tiene para jugar en Europa en los mejores equipos, pero aquí está y la gente que lo disfrute que le quedan unos pocos años".

La semana pasada Andy Najar enfrentó a Leo Messi en el duelo del Inter de Miami ante Nashville, donde perdieron una racha de partidos invictos.

"Fue una bonita experiencia, uno como jugador quiere enfrentar a los mejores, nos quitaron la racha ahí, pero seguimos con la racha en casa".

SOBRE EL PARTIDO ESTRELLAS DE LA MLS

"Uno quiere jugar con los mejores jugadores, tener a Messi de compañero es lindo, pero los demás también. Yo estuve con Diego Rossi, con Rayito Rodríguez. Hay que disfrutarlos, son cosas que el fútbol te da".

RIVALIDAD MEXICANA Y HONDUREÑA

"Uno siempre lo ve de esa manera, ya me tocó jugar contra el Chucky cuando jugamos contra México a nivel de selección y ahora vamos a compartir. Son cosas que uno no se imagina y son dos liga que se pelean para ver quien es la mejor y primero Dios logremos el objetivo"

REPRESENTAR A HONDURAS

"Orgulloso, no es fácil, no son pocos los hondureños que han logrado estar acá y hoy me toca a mí. Representar un país como es Honduras es lindo a pesar de lo extra futbolístico que pasa en el país, pero yo sé que la gente se siente orgullosa de mí. Espero hacer bien las cosas"