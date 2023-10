Aitana Bonmatí: “Me están pasando cosas extraordinarias”

PARÍS, FRANCIA.- La centrocampista española Aitana Bonmatí, flamante ganadora del Balón de Oro, admitió este lunes en París que “últimamente” le están pasando “cosas extraordinarias”, y mostró su deseo de “hablar de lo deportivo, que hay cosas extraordinarias en nuestro país para estar hablando de otras cosas”.

“Complicado de mejorar, la verdad que ha sido un año único, quién me lo hubiera dicho cuando era pequeña que voy a jugar en el Camp Nou, que voy a ganar un Mundial, dos Champions, un Balón de Oro, un premio de la UEFA, me están pasando últimamente cosas extraordinarias, valoro mucho todo lo que me está pasando”, declaró Aitana todavía con el Balón de Oro bajo el brazo en declaraciones en zona mixta a agencias de prensa.

“Soy una afortunada de formar parte de un club como el Barça, rodeada de las mejores jugadoras”, añadió Aitana, que sucede en el palmarés del Balón de Oro a su compañera en el equipo catalán Alexia Putellas.