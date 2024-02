Agustín Auzmendi reaccionó a Diego Vázquez, “la libertad siempre debe estar”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El clásico capitalino ya está a la vuelta de la esquina y jugadores como Agustín Auzmendi ya se preparan para esta jornada 7 donde se enfrentara Motagua y Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés. ‘El Pistolero’ ha dado detalles de sus sensaciones previos al encuentro, con un Motagua que no se confía del mal momento de los Leones, pero tampoco pone atención al récord de invictos de su oponente. “La confianza siempre está al 100”, mencionó Auzmendi, aclarando que este clásico será sumamente emocionante para ambos bandos, por lo que también espera anotar su primer gol ante el Club Merengue.

Asimismo, habló de la protesta de Diego Vázquez ante la penalización para el clásico, mencionando que “la libertad siempre debe estar”.

PALABRAS DE AUZMENDI

¿Cómo se siente para el clásico entre Olimpia y Motagua? Bien, la verdad que nos estamos preparando muy bien, como dijiste vos, llegamos en un gran momento. El equipo está con un buen funcionamiento, venimos de sacar cuatro muy buenos resultados, así que bueno, esperemos seguir por ese camino. Y en lo personal, bien, la verdad me siento muy bien, con mucha confianza, la que me dan mis compañeros, el cuerpo técnico, así que contento, muy contento.

Tras cuatro partidos consecutivos ganando. ¿Qué deben mantener y qué cosas mejorar para que el resultado igual sea favorito para ustedes en el clásico? Sin duda que siempre hay cosas por mejorar, siempre cuando se gana es más bonito corregir los errores, esas son cosas que obviamente el profe corregirá en estos días que quedan previo al clásico. En lo personal, ¿qué diferencia ve en Olimpia?

Creo que, aunque Olimpia no venga en un gran momento, los clásicos son partidos apartes. Llegue el equipo que llegue en mejor momento, los clásicos son aparte y creo que así se definirá por detalles. ¿El pistolero anotará algún gol esta vez? En lo personal, sí, con la camiseta de Motagua no me ha tocado anotarle, pero sí me ha tocado marcarle con Olancho, en finales, así que tranquilo y ya va a llegar.

¿Cómo estuvo la noche de gala de la Liga Nacional?, ¿se habló del clásico? La gala fue muy bonita, me tocó estar rodeado de jugadores (de distintos equipos), pero no se habló del partido, no se habló del fútbol, sino que somos colegas y todos compartimos el día a día. Entonces, nada, ellos, como buenos hondureños, preguntándome cómo estaba acá en la ciudad y la verdad que compartimos un lindo momento. ¿Motagua llega en el momento ideal en cuanto a culpa de rendimiento de este clásico?

Creo que llegamos en un muy buen nivel, siempre hay cosas por corregir, pero es más lindo corregirlas ganando, se hace mejor, y creo que sí, es un buen momento en el que llegamos. ¿Consideran ustedes que son los favoritos por el nivel que están mostrando en la liga nacional, más allá de la estadística que el Olímpico lo está superando en Clásico? No, Los Clásicos son partidos aparte, creo que no hay favoritos, debemos hacer lo que venimos haciendo para poder quedarnos con los tres puntos, que sin duda serán muy importantes para nosotros. ¿Cuál es su opinión de no tener a su técnico, Diego Vázquez, por una sanción? Sin duda que no es lindo para nosotros, es nuestro líder, nuestra estratega, entonces no será bonito no tenerlo ahí y bueno, la opinión me la resuelvo para mí. ¿Qué piensas tú de la libertad de expresión y la libertad de prensa, tras la muestra del cartel de Diego Vázquez? Siento que la libertad siempre debe estar, creo que todos nos podemos expresar de la manera que queramos sin faltar el respeto a nadie, pero bueno, son opiniones y no puedo hablar mucho tampoco.

“Si nosotros no paramos a Olimpia, Olimpia va a romper el récord”, ¿tienes esa percepción o cómo te miras? Nosotros pensamos en Motagua, nosotros pensamos en nuestro equipo, no pensamos en ningún récord, en nada. Nosotros pensamos en hacer un buen juego, en prepararnos de la mejor manera para afrontar este clásico y bueno, creo que vamos por buen camino.

¿Cuál es su nivel de confianza y consideras que esta vez si estás decidido a poder tener la oportunidad de marcar a la Olimpia? La confianza siempre está al 100 en todos los partidos que he jugado con ellos, la confianza ha estado al 100, no me ha tocado marcar obviamente, pero siempre voy con la misma confianza al partido que sea. ¿Qué le dices al aficionado previo a este clásico? Solo palabras de agradecimiento. Siempre me ha demostrado su apoyo, cuando me ha tocado por ahí no convertir, siempre me ha demostrado su apoyo, su banca(ánimo), así que solo palabras de agradecimiento y pedirle que nos sigan acompañando como lo han hecho en este torneo, en el torneo anterior también que me ha tocado vestir esta camiseta que sin duda son muy importantes para nosotros.