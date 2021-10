Real España vence 2-1 a un aguerrido Platense en el Morazán

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El Real España sufrió y vino desde atrás para vencer 2-1 al Platense en el Estadio Morazán, en el duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2021.



Darixon Vuelto y Ramiro Rocca se encargaron de concretar la remontada de una máquina que inició perdiendo el encuentro a los 52 minutos tras un verdadero golazo de Yasser Santos.

De esta manera los Aurinegros suman tres valiosos puntos que momentáneamente los catapultan al segundo lugar con 25 puntos, mientras que los Escualos se hunden en el fondo de la tabla con apenas cinco undidades.



La victoria sobre la hora supone un gran tanque de oxígeno para un Real España que acumula su segundo triunfo al hilo y que continúa peleando por el liderato en el Apertura 2021.

Las acciones

Cuando en el papel parecía que Platense saldría como víctima, los dirigidos por Ramón "Primitivo" Maradiaga plantearon un partido bastante agresivo en donde en varias ocasiones estuvieron a punto de hacerle daño al arco españolista que esta noche fue defendido por Michael Perelló.



Los Tiburones tuvieron varias llegadas de gol que se marcharon muy cerca de la portería de un desconcertado Real España que se notó muy flojo defensivamente, ya que el equipo del "Primi" le plantó cara a los del "Potro" Gutiérez.

Segundo tiempo de locos

El Platense confirmaría que no era ninguna casualidad su gran partido a los 52 minutos luego de que Yasser Santos sorprendiera con un potente cañonazo a Michael Perelló, quien no pudo hacer nada para evitar el 0-1 parcial.



El España la pasaba mal y el Tiburón estaría muy cerca de marcar el segundo por medio del mismo Santos, quien mandó un potente disparo que apenas marchó desviado de la portería de Perelló a los 66.



Tras esa acción, Darixon Vuelto empató para la Realeza tres minutos después con un golazo de fuera del área que se coló en la escuadra izquierda de la portería de Bruno Alemán.



Pero tras el gol no desanimaría a un conjunto Selacio que defendió muy bien el 1-1 con un plantemaiento aguerrido, sin embargo, en una polémica decisión, el árbitro decidió añadir siete minutos más.

Rocca, el salvador de la Máquina

El tiempo transcurría y parecía que el Platense daría la sorpresa de la jornada, sin embargo, el argentino Ramiro Rocca tendría la última palabra.



El artillero Aurinegro sería habilitado de gran manera por Carlos Bernárdez y remató ante la salida del portero Alemán para marcar el definitivo 2-1.

Próximos partidos

Con su segundo triunfo al hilo, ahora el Real España se preapara para visitar a los Lobos UPNFM en Danlí el próximo domingo.



Por su parte el Platense, con la herida de la derrota sobre la hora, tendrá una dura visita al Marathón el próximo sábado en el Yankel Rosenthal.

