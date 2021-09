Mundial cada dos años: UEFA dice que FIFA no le da voz

LONDRES.- Pocos días después de que la FIFA anunciase una “nueva fase de consultas” acerca de su propuesta de jugar la Copa Mundial cada dos años, la UEFA dijo el miércoles que el organismo rector del fútbol no ha respondido a su pedido de mantener conversaciones para analizar el sentir de Europa.



El presidente de la FIFA Gianni Infantino lanzó una campaña de relaciones públicas en la que usa a ex jugadores y al ex técnico de Arsenal Arsene Wenger, que la UEFA describió como “una campaña promocional de conceptos predeterminados unilateralmente” más que un verdadero proceso abierto de consultas.



Un mundial cada dos años afectaría enormemente el calendario internacional y entraría en conflicto con el torneo olímpico de fútbol, entre otras cosas.



“La UEFA se siente decepcionada con la metodología adoptada, que por ahora solo dio lugar a proyectos de reformas radicales que son comunicadas y promovidas abiertamente antes de dar la oportunidad de participar en consultas”, expresó el organismo.



El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin ya ha dicho que Europa podría boicotear la Copa Mundial si Infantino logra que se apruebe la propuesta en el Congreso de la FIFA.



Un mundial cada dos años podría “diluir el valor” del torneo, según la UEFA ,y obligaría a los jugadores a participar en torneos altamente competitivos con mayor frecuencia, con el desgaste que ello conlleva y reduciendo el tiempo de recuperación.



La UEFA dijo que solicitó hace más de una semana a la FIFA “organizar una reunión especial con ellos para transmitir sus inquietudes en torno al impacto de estos planes” y que no ha recibido una respuesta.