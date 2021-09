Eliminatorias: Así queda Honduras en la tabla tras el empate 1-1 ante Canadá   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de un polémico partido, La Selección de Honduras empató 1-1 la noche de este jueves ante Canadá en el estadio BMO Field de Toronto en el inicio de la de octagonal final de Concacaf rumbo a Qatar 2022.



El empate del juego permitió que la Bicolor y los de la hoja de maple se repartieran un punto cada uno.



A falta de los resultados del resto de partidos, el equipo que comanda Fabián Coito y los canadienses se colocan, momentáneamente, en los primeros lugares de la tabla de posiciones.



Panamá vs. Costa Rica, México vs. Jamaica y El Salvador vs. Estados Unidos son los otros encuentros que están en disputa y al terminar se concretará la primera jornada.



De momento así queda la tabla:

Partidos jugados, puntos y diferencia de goles



1- Honduras 1 / 1 / 0

2- Canadá 1 / 1 / 0

3- Panamá x / x / x

4- Costa Rica x / x / x

5- México x / x / x

6- Jamaica x / x / x

7- El Salvador x / x / x

